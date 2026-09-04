Ordem dos Psicólogos alerta para dificuldade em conseguir consultas no SNS

"Em seis meses, o problema da pessoa densifica-se e, em vez de ser uma situação que poderia ser facilmente resolvida, é uma situação que durante seis meses fica a evoluir para uma situação mais grave", alerta Sofia Ramalho, bastonária da Ordem dos Psicólogos.





A responsável sublinha que a situação penaliza o utente mas também os próprios serviços e o financiamento em saúde.





Sofia Ramalho considera que o reforço de profissionais que foi feito nas escolas e nos centros de saúde insuficiente para a procura.





Para além do acesso à primeira consulta, os intervalos entre consultas também podem ser muito grandes, dificultando muito os resultados dos tratamentos.







