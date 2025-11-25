Ordem dos Psicólogos lança documentos de apoio sobre violência psicológica

No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a Ordem dos Psicólogos refere que a violência psicológica é mais frequente do que a violência física e sublinha: não é uma forma menor ou mais leve de violência".

Esta entidade explica que a violência psicológica corresponde a um conjunto de atos verbais ou não verbais, isolados ou repetidos, utilizados de forma intencional para causar dano e sofrimento emocional, e lembra que "não é necessário que a violência física esteja presente" para uma relação ser violenta ou abusiva.

Um dos documentos lançados hoje é uma `checklist` de sinais que mostram se a pessoa está a ser vítima de violência e o outro um conjunto de perguntas e respostas sobre violência emocional e psicológica.

Lembra que o elemento comum aos diferentes comportamentos de violência psicológica "é a tentativa de diminuir e controlar o outro", seja através da humilhação, do medo, da manipulação ou do isolamento.

Reconhece que pode ser difícil detetar e reconhecer os sinais de violência psicológica, que muitas vezes acontece apenas quando o agressor e a vítima se encontram a sós e aconselha: "É importante não cair na armadilha de pensar `não é assim tão mau` e minimizar o comportamento do agressor".

"Não raras vezes, a própria vítima procura justificar e desculpar o comportamento do agressor, atribuindo a si própria (às suas características e comportamentos) a responsabilidade pelas condutas violentas de que é alvo ou justificando os comportamentos com fatores externos ao agressor (por exemplo, consumo de álcool ou problemas laborais)", explica a Ordem.

Acrescenta que as vítimas de violência psicológica "podem não ter uma única nódoa negra", pois "as suas `feridas` são invisíveis e igualmente dolorosas", afetando negativamente o bem-estar e a saúde psicológica, e alerta que as vítimas podem desenvolver, a médio e longo prazo, perturbações da ansiedade, depressão, perturbações alimentares, comportamentos auto lesivos ou tentar o suicídio.

A Ordem dos Psicologia aconselha ainda quem se veja numa situação de violência psicológica a ligar o 112 ou a linha de aconselhamento psicológico do SNS 24 (808 24 24 24, opção 4).

Os documentos hoje lançados estão disponíveis na página da Ordem dos Psicólogos.