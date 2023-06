Ordem não logra reverter demissão dos chefes da obstetrícia do Santa Maria

Foto: António Antunes - RTP

A Ordem dos Médicos não conseguiu reverter a decisão de demissão dos chefes de equipa de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A situação está relacionada com a troca de diretores e as obras do bloco de partos. A polémica agrava-se agora também na Medicina Interna.