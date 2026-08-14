Organização e representantes de ciclistas lamentam acidente

Diretor da Volta fala em "desporto de risco"

Associação dos Ciclistas Profissionais fala em "momento muto difícil"

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo reagiu à morte de um dos atletas da Volta a Portugal em Bicicleta."É um momento muito difícil para o ciclismo. Transmito as minhas profundas condolências à família de Finlay Tarling, aos colegas e atoda a família do ciclismo", declarou Cândido Barbosa, numa intervenção emocionada registada pela RTP."Este foi o momento mais duro (...), enquanto ex-atleta e agora enquanto presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo"."Temos vindo a trabalhar na prioridade máxima: a segurança dos atletas. O trabalho tem sido exemplar e hoje fomos apanhados por esta tragédia".Apesar do acidente, "a corrida terá de continuar".Cândido Barbosa apelou à força de todos os atletas "para terminar os últimos dois dias da Volta a Portugal".Ezequiel Mosquera admite que este "é um desporto de risco", mas fala nos melhores exemplos de segurança. "O único que podemos dizer é que estamos completamente abatidos pelo corredor, pela sua família e pela sua equipa", lamentou o diretor da corrida."É um dia dramático", admitiu à comunicação social. "Não tenho como expressar este sentimento, além de dor".O diretor da prova admitiu que "é um desporto de risco", mas que a segurança é sempre reforçada.Paulo Couto, presidente da Associação dos Ciclistas Profissionais, sublinha que "esta é uma profissão de risco" e que "por vezes acontecem estes acidentes" em situações que têm de ser averiguadas."É um momento muito difícil para estes jovens, para o pelotão profissional", disse.O presidente da Associação dos Ciclistas Profissionais admitiu também que é uma "profissão de risco" e que estes acidentes acontecem."O ciclismo é um desporto que se pratica na estrada e, por vezes, acontecem estes acidentes".Até ao incidente, Paulo Couto assegurou que a prova estava a correr bem e que os atletas estavam "satisfeitos" com a organização e segurança.