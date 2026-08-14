País
Organização e representantes de ciclistas lamentam acidente
O diretor da Volta a Portugal e o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo lamentam o trágico acidente, apesar de reconhecerem ser uma "profissão de risco".
O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo reagiu à morte de um dos atletas da Volta a Portugal em Bicicleta.
"É um momento muito difícil para o ciclismo. Transmito as minhas profundas condolências à família de Finlay Tarling, aos colegas e atoda a família do ciclismo", declarou Cândido Barbosa, numa intervenção emocionada registada pela RTP.
"Este foi o momento mais duro (...), enquanto ex-atleta e agora enquanto presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo".
"Temos vindo a trabalhar na prioridade máxima: a segurança dos atletas. O trabalho tem sido exemplar e hoje fomos apanhados por esta tragédia".
Apesar do acidente, "a corrida terá de continuar".
Cândido Barbosa apelou à força de todos os atletas "para terminar os últimos dois dias da Volta a Portugal".
Diretor da Volta fala em "desporto de risco"
Ezequiel Mosquera admite que este "é um desporto de risco", mas fala nos melhores exemplos de segurança. "O único que podemos dizer é que estamos completamente abatidos pelo corredor, pela sua família e pela sua equipa", lamentou o diretor da corrida.
"É um dia dramático", admitiu à comunicação social. "Não tenho como expressar este sentimento, além de dor".
O diretor da prova admitiu que "é um desporto de risco", mas que a segurança é sempre reforçada. Associação dos Ciclistas Profissionais fala em "momento muto difícil"
Paulo Couto, presidente da Associação dos Ciclistas Profissionais, sublinha que "esta é uma profissão de risco" e que "por vezes acontecem estes acidentes" em situações que têm de ser averiguadas.
"É um momento muito difícil para estes jovens, para o pelotão profissional", disse.
O presidente da Associação dos Ciclistas Profissionais admitiu também que é uma "profissão de risco" e que estes acidentes acontecem.
"O ciclismo é um desporto que se pratica na estrada e, por vezes, acontecem estes acidentes".
Até ao incidente, Paulo Couto assegurou que a prova estava a correr bem e que os atletas estavam "satisfeitos" com a organização e segurança.
"É um momento muito difícil para o ciclismo. Transmito as minhas profundas condolências à família de Finlay Tarling, aos colegas e atoda a família do ciclismo", declarou Cândido Barbosa, numa intervenção emocionada registada pela RTP.
"Este foi o momento mais duro (...), enquanto ex-atleta e agora enquanto presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo".
"Temos vindo a trabalhar na prioridade máxima: a segurança dos atletas. O trabalho tem sido exemplar e hoje fomos apanhados por esta tragédia".
Apesar do acidente, "a corrida terá de continuar".
Cândido Barbosa apelou à força de todos os atletas "para terminar os últimos dois dias da Volta a Portugal".
Diretor da Volta fala em "desporto de risco"
Ezequiel Mosquera admite que este "é um desporto de risco", mas fala nos melhores exemplos de segurança. "O único que podemos dizer é que estamos completamente abatidos pelo corredor, pela sua família e pela sua equipa", lamentou o diretor da corrida.
"É um dia dramático", admitiu à comunicação social. "Não tenho como expressar este sentimento, além de dor".
O diretor da prova admitiu que "é um desporto de risco", mas que a segurança é sempre reforçada. Associação dos Ciclistas Profissionais fala em "momento muto difícil"
Paulo Couto, presidente da Associação dos Ciclistas Profissionais, sublinha que "esta é uma profissão de risco" e que "por vezes acontecem estes acidentes" em situações que têm de ser averiguadas.
"É um momento muito difícil para estes jovens, para o pelotão profissional", disse.
O presidente da Associação dos Ciclistas Profissionais admitiu também que é uma "profissão de risco" e que estes acidentes acontecem.
"O ciclismo é um desporto que se pratica na estrada e, por vezes, acontecem estes acidentes".
Até ao incidente, Paulo Couto assegurou que a prova estava a correr bem e que os atletas estavam "satisfeitos" com a organização e segurança.