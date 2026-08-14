Organização e representantes de ciclistas lamentam acidente

Organização e representantes de ciclistas lamentam acidente

O diretor da Volta a Portugal e o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo lamentam o trágico acidente, apesar de reconhecerem ser uma "profissão de risco".

RTP / Adicionar como fonte informativa
Nuno Veiga - Lusa

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O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo reagiu à morte de um dos atletas da Volta a Portugal em Bicicleta.

"É um momento muito difícil para o ciclismo. Transmito as minhas profundas condolências à família de Finlay Tarling, aos colegas e atoda a família do ciclismo", declarou Cândido Barbosa, numa intervenção emocionada registada pela RTP. 

"Este foi o momento mais duro (...), enquanto ex-atleta e agora enquanto presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo". 

"Temos vindo a trabalhar na prioridade máxima: a segurança dos atletas. O trabalho tem sido exemplar e hoje fomos apanhados por esta tragédia".

Apesar do acidente, "a corrida terá de continuar". 

Cândido Barbosa apelou à força de todos os atletas "para terminar os últimos dois dias da Volta a Portugal". 
Diretor da Volta fala em "desporto de risco" 
Ezequiel Mosquera admite que este "é um desporto de risco", mas fala nos melhores exemplos de segurança. "O único que podemos dizer é que estamos completamente abatidos pelo corredor, pela sua família e pela sua equipa", lamentou o diretor da corrida.

"É um dia dramático", admitiu à comunicação social. "Não tenho como expressar este sentimento, além de dor".


O diretor da prova admitiu que "é um desporto de risco", mas que a segurança é sempre reforçada. Associação dos Ciclistas Profissionais fala em "momento muto difícil"
Paulo Couto, presidente da Associação dos Ciclistas Profissionais, sublinha que "esta é uma profissão de risco" e que "por vezes acontecem estes acidentes" em situações que têm de ser averiguadas.

"É um momento muito difícil para estes jovens, para o pelotão profissional", disse.

O presidente da Associação dos Ciclistas Profissionais admitiu também que é uma "profissão de risco" e que estes acidentes acontecem.

"O ciclismo é um desporto que se pratica na estrada e, por vezes, acontecem estes acidentes".

Até ao incidente, Paulo Couto assegurou que a prova estava a correr bem e que os atletas estavam "satisfeitos" com a organização e segurança.
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