Origem da legionella na CUF estará no sistema de águas sanitárias

De acordo com este responsável, a CUF Descobertas está a agir "como se a origem do surto" fosse no hospital. "É assim de devemos agir", disse. Nesse sentido, foram feitas colheitas para análise pelo hospital e pelas autoridades de saúde.



Diz o diretor clínico adjunto que o problema não estará na climatização uma vez que não existem "torres de arrefecimento. Não temos essa fragilidade". Portanto, acrescentou, o "nexo de causalidade, a existir, estará nos sistemas de águas sanitárias e nos duches".



A CUF garante que "todas as medidas curativas desta situação foram dirigidas para a esterilização dos sistemas de águas sanitárias".

Casos de legionella em dois doentes do hospital e dois funcionários

Ao início da tarde a Direção-Geral da Saúde informava que tinham sido detetados quatro casos de doença dos legionários no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa.Em comunicado, a DGS adiantava que "as Autoridades de Saúde, em articulação com o Conselho de Administração do Hospital CUF Descobertas e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge iniciaram a necessária intervenção junto do Hospital com o objetivo de assegurar o diagnóstico e tratamento dos doentes, o reforço da vigilância epidemiológica, o reforço da vigilância ambiental e a implementação das medidas necessárias para interromper a transmissão".O diretor clínico adjunto da CUF Descobertas informou, em conferência de imprensa, que as quatro pessoas estão "estáveis" e que nenhuma "está a necessitar de nível intensivo de cuidados, apesar de uma das doentes estar a ser monitorizada na unidade de cuidados intensivos por questões de precaução por causa da fragilidade de doenças prévias".O responsável clínico adiantou ainda que dos casos identificados, dois são doentes que "já estiveram neste hospital e que foram internados com diagnóstico de legionella" e outros dois são "funcionários do hospital que também foram admitidos com pneumonia à legionella".O primeiro diagnóstico aconteceu na madrugada de sábado. O protocolo do hospital obriga, nesta situação, a ativação imediata de pesquisa à legionella a todos os doentes com sintomas compatíveis com a doença. "Daí termos diagnosticado tão rapidamente os restantes casos", disse o diretor clínico adjunto da CUF Descobertas.