Orlando Carvalho assume funções de diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais

No discurso na cerimónia de posse, Orlando Carvalho diz que o diagnóstico das dificuldades está feito e deixa o caderno de encargos para os próximos anos.Já Luís Neves foi reconduzido no cargo de director nacional da Polícia Judiciária para um terceiro mandato, depois de ter assumido este desafio em 2018.A cerimónia decorreu no Ministério da Justiça, com a presença da ministra Rita Alarcão Júdice.