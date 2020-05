Os Dias da Quarentena

Salas de apartamento onde foram condensadas a empresa do pai, a escola da mãe, as aulas dos filhos. Casas com o vazio de alguém que partiu porque "o desespero também mata". Dilemas entre "ficar em casa com o meu filho ou ir trabalhar para o hospital" onde chegam os Covid. Choque de realidade quando chega o momento e "agora estou infetada".