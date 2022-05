Os Loucos Anos 20 em exposição no Museu de Lisboa

Foi também palco de novidade, extravagância e transgressão seguindo exemplos estrangeiros que chegavam através da rádio, imprensa, literatura e cinema.Foi um tempo de modernidade que lançou tendências e estilos de vida que ainda hoje marcam o nosso dia a dia. A emancipação da mulher começa a revelar-se mais.Objetos da época, imagens e vídeos transportam os visitantes a alguns dos ambientes desses Loucos Anos 20, numa exposição que destaca protagonistas e episódios que marcaram a vivência na capital.

Vamos entrar nesta exposição, nestes loucos anos 20 em Lisboa no Pavilhão Preto do Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, com a repórter Arlinda Brandão. A exposição pode ser vista até 11 de dezembro.