"Os políticos não são espetadores da realidade. São construtores da realidade. É assim que (...) nos olham"

Numa sessão solene, com um Parlamento dissolvido, onde também esteve o presidente da República, a mensagem do chefe de Estado recaiu no elogio a vida e obra do Papa Francisco, "sem recusas, sem ódios", e defendeu que a sua mensagem tem tudo a ver com os valores do 25 de Abril de 1974.





"Falarei, pois, de Francisco e do que a sua vida e obra pode ter a ver com o que significou e pode significar o 25 de Abril", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.





Na parte final do seu discurso, o Presidente da República perguntou "o que têm a ver os factos, os problemas e o modo de Francisco de com eles lidar, ou seja, o espírito e o espírito vivido, o que é que tem a ver com o 25 de Abril", e deu a resposta.





"Tudo, tudo: dignidade humana, paz, justiça, liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade, abertura, inclusão, serviço dos outros, preferência pelos ignorados, omitidos e silenciados", defendeu.