Os possíveis candidatos à Presidência da República em 2026

Foto: Pedro A. Pina - RTP

As eleições são só em janeiro de 2026. Mas há já vários nomes de diferentes quadrantes políticos que têm sido apontados como possíveis candidatos. Desde logo, o rosto que mais se destacou no processo de vacinação contra a covid-19 e que não fechou taxativamente a porta a uma candidatura, Gouveia e Melo.