Os presentes oferecidos por António Costa ao Papa

O primeiro-ministro não falou com os jornalistas depois da reunião com o Papa Francisco, por a sua saída ter coincidido com a ida do Santo Padre para o Mosteiro dos Jerónimos.



Sabe-se que António Costa presenteou o Papa com uma escultura de São Francisco de Assis de autoria do Mestre José Franco, uma peça de olaria de Mafra, com a %u201CObra completa do Padre Manuel Antunes%u201D, padre jesuíta, professor e um dos maiores pedagogos do século XX (vários livros, edição Fundação Calouste Gulbenkian) e com o Livro %u201CSantuários Marianos de Portugal%u201D coordenado por José Sá Fernandes, como refere o repórter Vítor Gonçalves.