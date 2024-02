Otávio gerou mais-valias recorde ao FC Porto

Contratado pelo clube orientado pelo compatriota Luís Castro, e que conta com Cristiano Ronaldo no plantel, o médio, de 29 anos, tornou-se a venda mais elevada da história dos azuis e brancos, ao sair pelos 60 ME correspondentes à respetiva cláusula de rescisão.

Com a dedução do valor líquido contabilístico do passe à data da alienação, de encargos com o mecanismo de solidariedade, da proporção do valor de venda do passe detida por terceiros e do valor da atualização financeira, o FC Porto gerou mais-valias de 39,6 ME.

Esse passou mesmo a ser o negócio mais lucrativo de sempre dos "dragões", ao bater os 35,476 ME associados à transferência do médio Vitinha internacional português para o bicampeão francês Paris Saint-Germain, que foi fechada por 41,4 ME no verão de 2022.

A FC Porto SAD atingiu quase 41 ME em mais-valias pela alienação de passes durante o primeiro semestre do exercício 2023/24, englobando os 39,6 ME gerados por Otávio e os 800.667 euros pela saída de Tomás Esteves para o Pisa, do escalão secundário italiano.

O relatório e contas consolidado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) detalha igualmente que os azuis e brancos investiram 34,962 ME na aquisição de futebolistas e 2,397 ME com encargos adicionais, de 1 de julho até 31 de dezembro.