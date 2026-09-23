Outono começou hoje com persistência do verão

O equinócio do outono, que marca o início da estação, ocorreu à 01:05 (hora de Lisboa).

Por definição, o equinócio é o momento em que o Sol, no seu movimento anual aparente, cruza o equador celeste fazendo com que o dia e a noite tenham igual duração.

A estação outonal prolonga-se por 89 dias, até à chegada do solstício de inverno, em 21 de dezembro, às 20:50.

De acordo com as previsões meteorológicas divulgadas na terça-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, grande parte do território continental terá hoje temperaturas máximas acima dos 30ºC.

Nove distritos (Guarda, Vila Real, Bragança, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa e Évora) mantêm o aviso amarelo para o calor, com os termómetros a oscilarem entre os 31ºC e os 39ºC.

Segundo as previsões, apenas o distrito de Aveiro terá uma temperatura máxima mais amena, dita primaveril, de 23ºC.

No arquipélago da Madeira, os termómetros irão subir aos 27ºC/28ºC, com a água do mar a chegar aos 25ºC.

Nos Açores, as máximas irão variar entre os 26ºC e os 28ºC, com a água do mar a atingir os 24ºC.

Na ilha açoriana da Terceira, o calor mais moderado (25ºC) poderá ser acompanhado por chuva fraca ou chuvisco.