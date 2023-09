Outras Histórias. As Cores da Mente

Aprender a pintar, representou uma mudança na vida desde menino, portador de uma perturbação do espectro do autismo.



Aos três anos, Diogo ainda não comia alimentos sólidos e não conseguia dizer simples palavras, como mãe ou pai.



A terapia da fala, a escola e a interação com outras crianças, ajudou-o a desenvolver competências sociais e a arte foi a grande "alavanca" para desconstruir o cérebro e expressar emoções.



Hoje o Diogo já consegue articular uma frase, comer normalmente e é bastante funcional em várias áreas da vida.