Outras Histórias. Jaime Pinto sonha ser jogador profissional de golfe

Com apenas onze anos de idade, o jovem golfista Jaime Pinto fez um Hole In One, ou seja, com uma única tacada meteu a bola num buraco a 114 metros de distância. Assume que o golfe é a grande paixão e treina todos os dias para vir a ser um dos melhores do mundo.