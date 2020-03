"Outras Histórias". Música no Coração

Domingos Caetano foi o fundador da banda Iris, uma banda rock que nasceu no final dos anos 70. Os Iris encheram os coliseus de Lisboa e do Porto, ganharam discos de ouro e de prata, percorreram Portugal de lés-a-lés, cantando temas de sucesso com sotaque algarvio. Aos 63 anos Domingos Caetano dedica-se ao ensino da música e promove espetáculos locais onde toca e canta com os alunos. Nunca trocou a terra natal por Lisboa.