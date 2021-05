Outras Histórias. "Não se faz Tela sem Vassoura"

Igor Silva recebeu os primeiros pincéis, antes de saber ler e escrever. Hoje, é um artista multifacetado na pintura e na escultura. É um autodidata que abandonou o ensino obrigatório, para conhecer o mundo e aprender com os mestres expostos nos grandes museus da Europa. Aventurou-se, ainda, por África, Ásia e América do sul. A pandemia restringiu-lhe os horizontes e, por cá, a arte dele ainda não é o ganha-pão. Para honrar as contas mensais teve de aceitar o trabalho fixo de jardineiro, nos serviços municipalizados da Câmara de Olhão, no Algarve.