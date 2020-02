"Outras Histórias". Nas Asas do Judo

Telma Monteiro, a judoca portuguesa confessa-se uma perfecionista e uma mulher emotiva, para além de acreditar que a autoconfiança é a maior virtude que tem. Aos 34 anos a judoca vai a Tóquio, aos Jogos Olímpicos do Japão, onde quer repetir o pódio que conseguiu no Rio de Janeiro em 2016. Confessa que os pais e os irmãos são os pilares do sucesso de uma carreira que está a chegar ao fim.