"Outras Histórias". Pelas Mãos de Deus

Constantine é ucraniano e pinta representações religiosas do Evangelho para as igrejas ortodoxas do mundo inteiro. São trabalhos valiosos e minuciosos que realiza em jejum. Afirma que é desta forma que está mais perto de Deus. Alguns dos ícones demonstram que existe uma ligação do culto mariano entre Portugal e Rússia. A Virgem Maria é, aliás, a padroeira de ambos os países.