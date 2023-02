Outras Histórias. "Ponto Final"

Aceitou o desafio, aos 21 anos, quando estava desempregada. Foi Vasco Morgado, o grande empresário do Parque Mayer, quem lhe fez o primeiro contrato.



A partir daí, aprendeu como "salvar" os atores, no palco, quando tinham uma falha de memória.



Sem ela, no Teatro Nacional D. Maria II - onde terminou a carreira - a profissão de ponto extinguiu-se.