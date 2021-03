Outras Histórias. "Vestir com Arte"

Vive no meio de tecidos, de linhas, de pedras semipreciosas e de metais, os quais consegue juntar para criar peças de vestuário únicas, costuradas à mão e onde aplica técnicas tradicionais.



Inês começou por vender as primeiras peças nas ruas de Lagos, no Algarve, depois percorreu as da Europa, mas quis chegar a mais gente e passou para a venda 'on-line'. Há artigos da Inês no Dubai.