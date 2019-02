Outubro de 2017. Novo sistema tem em conta relatório sobre fogos

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Eduardo Cabrita fala numa "estreita articulação que foi visível já em 2018" e que pretende "melhorar em 2019 entre todas as estruturas do setor".



O ministro destaca, em relação ao combate aos incêndios, "a prioridade absoluta à atividade preventiva", mas também a necessidade de "incorporação do conhecimento do sistema" que tem vindo a ser feita "através de estruturas de suporte e apoio técnico".



Fala também sobre a "importância da autoproteção".