Ouvido em tribunal jovem suspeito de instigar massacres em escolas do Brasil

A Polícia Judiciária, em investigação conduzida pela Unidade Nacional Contraterrorismo, deteve um jovem de 17 anos, na zona norte do país, fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física qualificada e discriminação e incitamento ao ódio e à violência. A estes crimes, acresce, ainda, a prática de crimes pornografia de menores.A investigação em curso, em inquérito titulado pelo DIAP de Lisboa, contou com a colaboração da Polícia Federal do Brasil e foi iniciada recentemente, com caráter de urgência, tendo em conta a gravidade das suspeitas.Na quinta-feira, a PJEm comunicado, as autoridades portuguesas informaram que. O jovem português, que segundo a RTP apurou reside em Santa Maria da Feira,

Entre estes atos estão: automutilação grave de jovens, mutilação e morte de animais, difusão de propaganda extremista nazi, instigação e prática da “missão” de cometer massacres em escolas (filmados e transmitidos através do telemóvel) e, ainda, partilha e venda de pornografia infantil.

A PJ conseguiu já apurar, segundo a mesma nota,”.As autoridades adiantam ainda que foi na sequência destes comportamentos “que veio a decorrer o

Na plataforma Discord, “o autor material do crime partilhou inclusive imagens da arma e da balaclava (gorro) que iria utilizar, bem como da escola onde o crime iria ocorrer”.







A PJ indicou também que irá prosseguir a investigação, sendo uma das “principais linhas de investigação identificar, em termos internacionais, outros agentes dos crimes em que possam estar envolvidos nesta rede e neste tipo de condutas”.