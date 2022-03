Ovar. Ficaram por esclarecer os motivos da suspensão de abate de árvores

Foi A Prova dos Factos que revelou suspeitas de irregularidades no abate de árvores em Ovar. Depois disso, o Ministério do Ambiente mandou parar os cortes no pinhal. Mas, a menos de duas semanas de terminar a suspensão, a autarquia continua sem perceber os motivos do governo.