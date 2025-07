Lusa

O OVO fala em “ desmembramento” do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e questiona onde está a articulação entre as unidades locais de saúde e o acompanhamento de proximidade que deixa as mulheres dependentes de uma linha telefónica “mal estruturada e sem capacidade” para garantir a correta vigilância na gravidez.



Para o observatório, o Governo segue uma política de ”pensos rápidos e opacidade”. O país, defendeu, precisa rapidamente de recuperar “a segurança, a dignidade e a humanidade no SNS”.