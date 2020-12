Paços de Ferreira é município do distrito do Porto com menos infetados por 100 mil habitantes

Já foi o concelho de Portugal com maior incidência de casos de Covid 19, mas Paços de Ferreira é agora o município do distrito do Porto com menos infetados por 100 mil habitantes: foram 294 os registados entre 30 de novembro e 7 de dezembro. Há duas semanas eram 465.