Paços de Ferreira. Escola básica e empresa de Eiriz encerrados

Um na escola básica número dois, onde se confirmaram seis casos positivos entre alunos, professores e assistentes operacionais. E outro numa empresa de lacagem de móveis, na freguesia de Eiriz, com trêz casos.



A autarquia juntamente com a autoridade de saúde do Vale do Sousa decidiram encerrar temporariamente os dois espaços.



A escola já foi desinfetada. E foram também efetuados testes a familiares que até ao momento deram todos negativo.