Padre Lino Maia alega que a legislação existente das IPSS é insuficiente

Lino Maia alega que a legislação existente das IPSS é insuficiente



O presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade, Lino Maia refere que é importante a associação Raríssimas não acabar por causa desta polémica.



O entrevistado deste sábado na Antena 1, considera que o conselho fiscal da associação Raríssimas falhou na tarefa de fiscalizar as contas.



Lino Maia diz-se chocado com os cinco milhões de euros que a Raríssimas recebeu do Estado, desde 2012, e sublinha a insuficiência de legislação em casos como este, razão pela qual pede uma lei de bases para a cooperação.



