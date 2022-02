Padre português nomeado Assistente da Conferência Internacional Católica do Escutismo

O padre Luís Marinho é o Assistente Nacional do Corpo Nacional de Escutas, tendo a sua nomeação para o novo cargo sido efetuada pelo Comité Mundial da CICE e confirmada pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida da Santa Sé.

A CICE, da qual o CNE é membro, "é um espaço de encontro, reflexão, partilha e comunhão dos Escuteiros Católicos de todo o mundo, tendo um estatuto consultivo junto da Organização Mundial do Movimento Escutista", informa o comunicado, adiantando que "a missão do Assistente Mundial da CICE é assegurar a presença da dimensão espiritual" naquele organismo.

Citado no comunicado, o padre Luís Marinho disse ter recebido a notícia da nomeação "com grande alegria por ser chamado a servir o escutismo a nível internacional, dando o contributo específico de presbítero da Igreja Católica".

"Católico significa literalmente universal: é para mim um desafio pessoal poder experimentar esta catolicidade no contacto direto com os escuteiros de todo o mundo, nas suas diferentes tradições culturais e estruturas organizativas dentro do escutismo e dentro da Igreja", acrescentou o sacerdote português, de 49 anos, padre desde 1997.