Padres abusadores que continuam no ativo "constituem um perigo real", diz Pedro Strecht

“A própria Igreja, se quiser, mediante a lista nominal que vai receber em completo em breve pode perfeitamente investigar e também pode e deve ter o dever moral e ético de colaborar com as entidades judiciais”, explicou Strecht em entrevista ao Telejornal da RTP.



Para o coordenador da Comissão Independente, uma das hipóteses da Conferência Episcopal Portuguesa é, pelo menos e para já, afastar essas pessoas do contacto direto com crianças, “em nome da saúde pública e do bem-estar”.



“A taxa de reincidência é muito forte”, pelo que “não basta minimamente dar retiros espirituais a estas pessoas prevaricadoras”, defendeu.





Pedro Strecht revelou ainda que a comissão ficou surpreendida com os resultados do relatório, até porque “considerando a dimensão total da dimensão portuguesa e o tempo que nós tivemos versus, por exemplo, a dimensão total da população francesa e o tempo que essa comissão teve, em Portugal nós conseguimos um maior número de registos” durante menor tempo.



O pedopsiquiatra fala numa “enorme resistência” das testemunhas “que só agora começa a ser vencida”, com as vítimas a perceberem que afinal não estão sozinhas.



“Quase 50% das pessoas até à idade atual nunca tinham falado disto com mais ninguém” e “é provável que muitas outras continuem sem falar”, por medo, vergonha, culpa ou desejo de não exposição, elucidou.



“Verificámos também que a maior parte dos abusos foi frequente, foi recorrente – ou seja, em mais de 50% da amostra prolongou-se por mais do que um ano – e marcou do ponto de vista psicológico a grande parte das pessoas que connosco contactaram”.