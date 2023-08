Pagamento a médicos das USF vai depender de exames e urgências

O Governo quer atualizar assim os indicadores que influenciam o valor dos incentivos.



A ida de utentes às urgências, os medicamentos prescritos, exames em excesso e internamentos evitáveis são alguns dos fatores que podem influenciar a remuneração dos clínicos.As medidas fazem parte de um ante-projeto de lei que tem como objetivo, diz o Governo, prestar melhores cuidados de Saúde à população e remunerar as equipas com incentivos associados aos serviços a que as pessoas têm acesso.Para Carla Silva da federação nacional dos médicos o modelo encontrado pelo governo é prejudicial:Hugo Cadáver, do Sindicato Independente dos Médicos, considera que os novos indicadores são pouco claros e geram uma grande insegurança.Já André Biscaia da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar fala numa medida que levanta questões éticas.