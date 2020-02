Pago em lixo. A Junta de Campolide "faz negócio" para premiar a reciclagem e a compostagem

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

A Junta de Freguesia de Campolide em Lisboa, depois do sucesso do projeto "pago em lixo" com a reciclagem vai virar-se para o incentivo da compostagem. Para isso, faz parcerias com o comércio local para o pagamento de bens com "lixos" uma espécie de moeda, ganha com reciclagem.