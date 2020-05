Pai e madrasta da criança morta em Peniche suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver

A menina de nove anos que foi encontrada sem vida em Peniche estava tapada por arbustos e as autoridades acreditam que a morte não terá sido acidental. O pai e a madrasta da criança estão "fortemente indiciados dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, entre outros", adiantaram as autoridades.