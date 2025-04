Painéis publicitários retirados da Segunda Circular em Lisboa

A desmontagem acontece na sequência de um acordo entre o Automóvel Club de Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa e as duas empresas responsáveis pelos equipamentos.



Recorde-se que a instalação destes painéis gerou uma enorme polémica, por representarem um risco acrescido para a segurança rodoviária.



O Automóvel Club de Portugal chegou mesmo a avançar com uma providência cautelar, até que, no início do ano, a autarquia aceitou rever a dimensão, luminosidade e localização de alguns equipamentos.



O caso foi denunciado pela Prova dos Factos em setembro do ano passado.