Paióis de Tancos sem segurança há vários anos

A rede era simples e estava degradada. Portas e fechaduras nunca cumpriram os requisitos de segurança, desde a construção do paiol. Quando o furto aconteceu, não existia nenhum tipo de sistema eletrónico a funcionar.



relatório do Ministério da Defesa, que foi agora enviado aos deputados, refere que esta era a realidade desde 2007.

Os sensores que estavam instalados no solo foram desativados em 2000 porque não eram fiáveis.Em 2012 deixou de existir no mercado peças para reparar o sistema de vigilância, que seis anos antes tinha sido considerado obsoleto e a necessitar de substituição.Em junho de 2017 toda a segurança do local onde estavam armazenados toneladas de explosivos, munições e armas de guerra recaia sobre um sargento, um cabo e seis praças.Em 1988, quando todos os sistemas eletrónicos estavam a ser instalados foi determinado que esse era um encargo para, pelo menos, 44 homens.Em 2016, a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército atualizou o plano de segurança de Tancos. O relatório admite agora que não foi tomado em consideração o estado de degradação de instalações e dos sistemas eletrónicos.No momento do assalto estava em curso a instalação de novos sistemas de segurança eletrónica em diversas unidades.No documento a que a RTP teve acesso explica também a discrepância entre o material furtado e o recuperado. O caso está nas mãos do Ministério Público. A investigação ainda decorre.