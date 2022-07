País em alerta pelo risco elevado de incêndio florestal

Segundo o ministro da Administração Interna, a declaração de alerta destina-se a limitar todas as ações que possam pôr em risco as populações e criar todas as condições que permitam garantir a mobilização dos recursos para o esforço que os próximos dias irão exigir.Pelo mesmo motivo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil colocou seis distritos de Portugal continental em “” e os restantes 12 em “”.Durante este período, foi anunciado que o dispositivo de combate a incêndios será reforçado com 535 bombeiros, que estarão nas zonas com maior risco, existindo também uma maior vigilância por parte da GNR e de elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.