Pais protestam a falta de professores na EB da Tapada das Mercês

A falta de professores está a mobilizar os encarregados de educação da Escola Básica da Tapada das Mercês, no concelho de Sintra. Cerca de seis turmas estão sem professor e alguns país veem-se confrontados com a impossibilidade de irem trabalhar sem ter lugar onde deixar os filhos.