Pais voltam a poder entrar nas creches com as crianças

Os pais já podem voltar a entrar nas creches, para deixar e ir buscar os filhos. A DGS atualizou a norma que obrigava a deixar as crianças com menos de três anos na porta dos estabelecimentos. Os pais devem no entanto respeitar o distanciamento, evitar aglomerações e usar máscara.