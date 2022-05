Palácio da Mitra, a jóia desconhecida da arquitetura setecentista

​E visitam-se palácios para descobrir os seus segredos como é o caso do desconhecido para muitos Palácio da Mitra de Lisboa.Este Palácio normalmente fechado e reservado para momentos oficiais da Câmara Municipal de Lisboa, abre as suas portas durante três domingos deste mês, há ainda oportunidade para o visitar no próximo e no seguinte, dia 22.Os arcebispos e patriarcas de Lisboa sempre foram os grandes proprietários deste território e era no Palácio e Quinta da Mitra que tinham o seu espaço de retiro campestre à entrada da cidade.A Lisbonweek deste ano arrancou no fim de semana passado e celebra o seu 10º Aniversário no bairro de Marvila. Convida-se o visitante ao fim de semana a visitar os encantos da freguesia de Marvila e os seus locais mais emblemáticos através das artes.A ACTU é uma Associação Cultural sem fins lucrativos, que em 2012 lançou a plataforma de comunicação dos bairros de Lisboa - a Lisbonweek. Desde então que em cada edição se contam história, se abrem portas e se leva uma nova vida aos bairros através de música, arquitetura, cinema ou visitas culturais. De palácios a igrejas, de espaços devolutos a espaços privados, a Lisbonweek procura o que antes estava oculto na cidade.