Palácio da Pena. Sala de Visitas recuperada através de faturas originais de D. Fernando II

Foto: Rita Fernandes - Antena 1

É um dos espaços mais sofisticados do Palácio da Pena e tem agora um novo ar. A chamada Sala de Visitas (ou Sala Azul) foi recuperada e já pode ser vista tal como tinha sido idealizada por D. Fernando II, que mandou construir o palácio no século XIX.