Palácio de Belém de cor de laranja para lembrar violência contra as mulheres

"Milhões de mulheres e meninas são diariamente assediadas, abusadas e controladas no ambiente digital, e são as principais vítimas da manipulação de imagens online", alerta o chefe de Estado, numa nota publicada no `site` da Presidência da República.

Para assinalar o "Orange Day" das Nações Unidas, a Presidência da República vai iluminar o Palácio de Belém de cor de laranja, para dar visibilidade à causa.

Os dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) indicam que o número de vítimas femininas apoiadas pela organização aumentou mais de 11% nos últimos três anos, a maioria (85%) por violência doméstica.

Os dados sobre "Vítimas no Feminino -- Estatísticas APAV 2022-2024", divulgados hoje - Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres -, revelam que, entre 2022 e 2024, a associação acompanhou 36.489 vítimas do sexo feminino.

Em 2022, foram apoiadas 11.410 mulheres, número que subiu para 12.398 em 2023 e para 12.681 em 2024. No mesmo período, foram registados 70.179 crimes e formas de violência, um aumento de mais de 10% entre 2022 e 2024.

Em média, a APAV apoiou 20 mulheres por dia com idades entre os 18 e os 64 anos, faixa etária que representa mais de 60% das vítimas. Além disso, foram identificados pedidos de ajuda para 5.451 crianças e jovens até aos 17 anos, bem como 3.765 mulheres com mais de 65 anos.