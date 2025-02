O Palácio de Belém foi, esta segunda-feira, iluminado com as cores da Ucrânia, para assinalar os três anos da invasão russa. O presidente da República publicou uma nota no site da Presidência na qual faz uma "homenagem à resistência e resiliência do corajoso povo ucraniano" e na qual reitera o apoio de Portugal à Ucrânia "pelo tempo que for necessário".