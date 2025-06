Palácio Nacional de Sintra `dá vida` a personagens históricas através de projeto audiovisual

Distribuídos ao longo do percurso expositivo, os pequenos filmes interpretados por atores e atrizes, bem conhecidos do público, proporcionam uma experiência imersiva e emotiva, aproximando os visitantes das histórias humanas por trás do monumento.

Entre as várias histórias que as paredes do palacio guardavam só para sí, podemos agora ver e ouvir o Almoxarife vangloriar-se das recompensas obtidas pela sua boa gestão do Paço, ou o Embaixador partilhar a sua experiência de assistir a uma audiência do rei, tal como o Serviçal que relembra o dia do seu batismo, o mesmo o Cozinheiro confessar 'secretamente' as suas aventuras amorosas, e o Mestre de D. Sebastião revelar as suas memórias de quando ensinou aquele rei a ler e escrever.



Entre estas 14 personagens, as rainhas de Portugal, nomeadamente, D. Leonor Teles, D. Isabel de Aragão, D. Filipa de Lencastre, D. Catarina de Áustria, D. Luísa de Gusmão e D. Maria I, outras senhoras de Sintra, têm um lugar de destaque numa sala que lhes é dedicada.

Excluídas da história deste monumento durante o século passado, as rainhas foram, ao longo da maior parte do tempo, a autoridade máxima em Sintra e no seu território, sendo o Palácio também a sede do seu poder senhorial. As suas memórias voltam agora ao Paço que também é seu.







A iniciativa integra-se na renovação museográfica iniciada em 2020, reforçando o compromisso da Parques de Sintra com a acessibilidade, a inovação e a valorização do património humano associado ao monumento.





Destaque ainda para a nova Sala das Rainhas, onde seis monarcas portuguesas interagem com os visitantes através de quadros digitais em tamanho real. Com versões em português e inglês, o projeto junta-se a outras soluções tecnológicas já disponíveis no Palácio, como o áudio-guia gratuito e a visita virtual 360º.