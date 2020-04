Pampilhosa da Serra aposta na proteção de 300 idosos em quatro lares

Jorge Custódio afirmou à agência Lusa que o município, no âmbito das medidas de combate à pandemia, já distribuiu "mais de 800 testes" à população, com destaque para utentes, trabalhadores e dirigentes da Misericórdia da vila e da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere.

Cada uma destas instituições de solidariedade social gere dois lares, de um total de quatro existentes naquele município do interior do distrito de Coimbra, cuja população, maioritariamente envelhecida, ronda os 4.200 habitantes.

"Além dos testes, também distribuímos máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção para ajudar" diferentes entidades e seus profissionais, salientou.

Na atual situação de emergência nacional, foi criado um serviço de entrega de medicamentos e bens alimentares ao domicílio aos munícipes idosos que vivem em sítios remotos, para evitar deslocações à sede do concelho e reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus.

"Este serviço porta a porta veio também minimizar o isolamento destas pessoas", sublinhou Jorge Custódio.

Uma vez por semana, a Câmara presidida por José Brito promove uma reunião do gabinete de crise, na qual passaram a participar representantes da Santa Casa da Misericórdia e da Associação de Dornelas do Zêzere, apesar de estas entidades não terem assento na Comissão Municipal de Proteção Civil.

Na Pampilhosa da Serra, as autoridades têm "uma preocupação constante" com o risco de contágio das pessoas que, três vezes por semana, precisam de fazer hemodiálise fora do concelho.

A situação destes doentes "é uma bomba-relógio", alertou o vice-presidente da Câmara, partilhando dos receios que o provedor da Misericórdia, António Sérgio Martins, expressou há três semanas à agência Lusa.

No concelho, uma estudante de enfermagem que foi diagnosticada com a covid-19 "já está curada", segundo o autarca.

Em comunicado, o município informou hoje que decidiu distribuir equipamentos informáticos a dezenas de alunos das escolas, a título de empréstimo.

"Temos de conseguir dar algumas condições a essas pessoas", tendo em conta que a rede de telecomunicações "é uma desgraça" nalguns locais do concelho, o que levou a autarquia a entregar dispositivos de acesso à internet de diferentes operadoras, em função do sinal disponível em cada lugar, adiantou à Lusa Jorge Custódio.

Ao todo, a fim de "minimizar os constrangimentos provocados pelo encerramento das escolas", serão entregues 33 equipamentos, segundo a nota.

"Serão igualmente colmatadas eventuais dificuldades de alguns alunos no acesso à internet, garantindo equidade no processo de ensino e aprendizagem", sublinha a autarquia, indicando que tais medidas são concretizadas em parceria com o Agrupamento de Escolas Escalada de Pampilhosa da Serra.

Até hoje, Portugal regista 785 mortos associados à covid-19 em 21.982 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 23 mortos (+3%) e mais 603 casos de infeção (+2,8%).

Das pessoas infetadas, 1.146 estão hospitalizadas, das quais 207 em unidades de cuidados intensivos, e o número de doentes curados aumentou de 917 para 1.143.