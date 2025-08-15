Pampilhosa da Serra cancela festas no concelho e ativa Plano Municipal

Numa nota enviada à agência Lusa, o município de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, justifica esta decisão, com "a necessidade de concentrar todos os esforços e recursos na salvaguarda de pessoas e bens" em virtude do incêndio que se encontra ativo na zona norte do concelho.

O presidente da Câmara Municipal, Jorge Custódio, revogou ainda todas as licenças emitidas até domingo, o que implica também o cancelamento obrigatório de todas as festas previstas em diversas aldeias do concelho até esse dia.

"Esta decisão, embora difícil, é tomada em nome da segurança, da responsabilidade e do respeito para com todos os munícipes, bem como para com as entidades e profissionais envolvidos no combate ao incêndio", lê-se na nota.

Foi ainda ativado, pelas 12:00 de hoje, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

Segundo a autarquia, esta decisão visa garantir que as entidades e instituições que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil acionam, a nível municipal, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil, reforçando a resposta.

Permite, também, o acionamento dos meios, públicos e privados, necessários para responder às necessidades.