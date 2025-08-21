Pampilhosa da Serra sem frente ativa há 24 horas

"Felizmente, não temos neste momento nenhuma frente ativa e os reacendimentos que ainda vão acontecendo, felizmente, com o dispositivo que está no terreno, têm-se eliminado rapidamente", disse à agência Lusa Jorge Custódio.

O autarca explicou que, face ao nível elevado de humidade que se registou durante a noite e à capacidade de conter rapidamente os reacendimentos que vão surgindo, o incêndio, no seu concelho, possa estar "na fase final".

Na quarta-feira, foi possível garantir que não havia frente ativa e hoje o município espera que, sobretudo durante a tarde (o período mais crítico), continue "a acontecer o mesmo e que os reacendimentos que vão surgindo consigam ser logo eliminados", acrescentou.

O incêndio que afeta Pampilhosa da Serra começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, também no distrito de Coimbra.

Ao longo de mais de uma semana este incêndio de grandes dimensões já se estendeu, além destes dois municípios, também ao concelho de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), a Seia (distrito da Guarda) e a Castelo Branco, Covilhã e Fundão (distrito de Castelo Branco).

De acordo com o último relatório provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), atualizado na quarta-feira, este incêndio já terá consumido 53.224 hectares.