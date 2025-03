PAN avança com providência cautelar para suspender transplante de jacarandás na 5 de Outubro

O anúncio foi feito pela líder do PAN, Inês de Sousa Real, em declarações aos jornalistas na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, ao lado do primeiro jacarandá retirado pela Câmara Municipal de Lisboa.

Inês de Sousa Real explicou que o partido vai apresentar a providência cautelar ainda hoje para "travar de imediato os abates e a transplantação destas árvores" e "promover a auscultação dos cidadãos e encontrar uma alternativa".

A líder do PAN argumentou que o país "tem compromissos sérios com a proteção da biodiversidade" e que, embora os jacarandás não sejam espécies protegidas, "fazem parte da identidade da cidade" e têm um "cunho paisagístico no arvoredo que tem que ser preservado".

Embora as operações já decorram, Sousa Real acredita que a providência cautelar ainda vai a tempo de impedir que os trabalhos prossigam, lembrando que este é um "processo urgente" e que a Câmara de Lisboa, após o momento da entrega deste pedido, terá que aguardar a pronúncia do tribunal.

"Aliás, nós só não tínhamos dado a entrada da providência antes, porque Carlos Moedas disse que ia ouvir os cidadãos. Isto é um claro desrespeito em democracia. Dizer que vai ouvir os cidadãos e abater as árvores antes demonstra uma prepotência e uma arrogância que é absolutamente inaceitável em democracia", acrescentou.

Alguns simpatizantes da causa presentes no local afixaram no primeiro jacarandá a ser alvo de trabalhos da autarquia um cartaz com a cara de Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, com a seguinte mensagem: "Procurado por atentado ambiental. Recompensa: cidade com mais biodiversidade".

Fonte do gabinete do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), confirmou à Lusa que estão a decorrer os trabalhos de transplante de jacarandás na Avenida 5 de Outubro e disse que na conferência de imprensa realizada na terça-feira sobre o tema a diretora municipal dos Espaços Verdes, Catarina Freitas, explicou que se iria "dar prioridade aos transplantes", por terem de ser realizados numa determinada janela temporal para que tenham sucesso.

A mesma fonte adiantou que foi marcada para hoje uma reunião entre um grupo de peticionários e a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida (independente eleita pela coligação "Novos Tempos" PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), referindo que esse encontro irá decorrer no Campo Grande.

A petição "Não ao abate dos jacarandás da Av. 5 de Outubro", criada na sexta-feira, 21 de março - Dia da Árvore, reúne hoje mais de 49.000 assinaturas.