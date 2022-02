Pandemia combinada com ataque informático em larga escala pode derrubar um sistema de saúde, diz Henrique Martins

Lusa

O ex-presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Henrique Martins, avisa que é preciso apostar no investimento em segurança informática para impedir que eventuais ataques informáticos possam colocar em risco os dados pessoais de utentes e "derrubar" o Serviço Nacional de Saúde (SNS), e afirma que esta não tem sido uma prioridade.