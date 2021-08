Pandemia custa ao Estado 4700 milhões de euros desde o início do ano

A pandemia de covid-19 custou aos cofres do Estado 4.697,7 milhões de euros (ME) até julho, dos quais 485,4 ME por redução da receita e 4.212,3 ME por aumento de despesa, divulgou a Direção-Geral do Orçamento (DGO).