Pandemia. Especialistas unem-se em defesa do encerramento das escolas

Desde o início do ano que o número de infeções disparou em todas as idades, mas a incidência nos jovens está mais acentuada. De 3 a 17 de janeiro, a faixa entre os 18 e 24 anos registou 1.552 casos por cem mil habitantes, sendo este o grupo etário com maior incidência em todo o país. Segue-se a população entre os 25 e os 65 anos. O terceiro grupo é o dos jovens entre 13 e os 17 anos, ou seja, as idades dos alunos que frequentam o terceiro ciclo de ensino e o secundário. Diferentes especialistas unem-se em defesa do encerramento das escolas.